Одну десятую часть всей рыбы в России вырастили в 2018 в Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-23T15:09:12+03:00

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В 2019 году Ростовская область намерена поддержать рыбные хозяйства и увеличить их субсидирование почти в два раза в материальном выражении. Эта сумма составит 136,5 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области реализуется госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса. Тем более, что региону есть, чем гордится. Например, только в прошлом году на донских предприятиях было выращено 23,5 тысячи тонн товарной рыбы. А это - 10 процентов от всего объема рыбы, выращиваемого на территории Российской Федерации.

Чиновники твёрдо намерены сохранить лидерство в стране по производству аквакультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU