2019-04-23T15:25:05+03:00
Общество

Строительство завода в Волгограде будет финансировать ВТБ

Предприятие будет производить радиаторы
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В Волгограде ВТБ будет финансировать строительство завода. Речь идет о предприятии по производству стальных панельных радиаторов. Его общая стоимость 996 миллионов рублей.

- ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - При этом особое внимание мы уделяем реализации инвестиционных проектов, которые в дальнейшем могут стать точками роста для экономики региона. Примером такого успешного взаимодействия является сделка по поддержке строительства нового производства холдинга.

Известно, что кредитные линии Холдингу Форте на общую сумму 900 миллионов рублей открыты сроком на пять лет. Из них 625 миллиона предоставляются на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ.

По словам президента Холдинга Форте Александра Денисова, новое предприятие в будет построено в соответствии с самыми передовыми отраслевыми стандартами. Оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием, завод будет выпускать продукцию, способную конкурировать с лучшими европейскими образцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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