2019-04-23T16:07:44+03:00
Спорт

1 мая в центре Ростова-на-Дону пройдет шоу мотофристайлеров

На Театральной площади запланирован большой спортивный праздник
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовчан ждет яркое мото-шоу.Ростовчан ждет яркое мото-шоу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Главным событием спортивного праздника, который пройдет 1 мая на Театральной площади в Ростове, станут показательные выступления мотофристайлеров. Шоу "ROSTOV AIR RACE" начнется в 17:00.

До этого события с 10 часов утра будут работать площадки федераций кикбоксинга, роуп-скиппинга, силовых видов спорта, легкой атлетики, тайского бокса, баскетбола, гандбола, карате, бокса, акробатики, а также отдельные зоны экстрима и ГТО. Для гостей праздника будут проведены турнир по автозвуку, конкурсы с призами от гандбольного клуба "Ростов-Дон" и хоккейного клуба "Атаман".

- В 10:45 стартует старейшая в стране легкоатлетическая эстафета. В 2019 году она проводится в 95-й раз. Ожидается участие около 2000 человек, - сообщает пресс-служба администрации города. - Маленькие ростовчане проведут заезды на площадке бега на велосипедах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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