«Идеал красоты и мудрости»: Подписчики в восторге от роскошного декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Мисс Россия» Татьяна Котова активно готовится к лету. На радость своим поклонникам она опубликовала в Инстаграм серию откровенных снимков, от которых многие так сразу и не смогли отвести взгляд. На одном из них Татьяна позирует в прозрачном халатике на голое тело, а на другом демонстрирует пышную грудь.
- Конечно, многим может не понравится такое откровенное фото, - сразу остудила она пыл завистников. - Мужчины вообще часто ревнивы и принципиальны в таком вопросе, когда дело касается их любимой девушки. Но я отношусь к этому, как к искусству.
При этом, по словам красавицы, все не так просто, как кажется со стороны:
- Красиво и не пошло показать свое тело не так-то легко, как кажется. И женщина должна ухаживать за собой, и фотограф должен уметь делать правильные кадры. А между тем, тело - наш лучший друг, прислушиваемся к нему.
Далее сексапильная блондинка пожелала:
- Очень важно свою энергию направлять в правильное русло. Зачем ее тратить на беспокойства, когда можно использовать, чтобы творить, верить, доверять и расти. Используем свои силы правильно для необходимых результатов.
Подписчики поддержали запал модели, осыпав ее комплиментами: «До чего же ты... прекрасна, самосовершенствование», «Идеал красоты и мудрости», «Шикарная женщина».
Но были и те, кто, похоже, понял ее слова превратно:
- Ну да, мы грудью проложим дорогу себе, - написал один из ее интернет-подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU