2019-04-23T16:05:39+03:00
Общество

«Идеал красоты и мудрости»: Подписчики в восторге от роскошного декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой

Красавица-блондинка опубликовала серию откровенных фото
ГОШЕВ Игорь
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Красавица-блондинка опубликовала серию откровенных фото. Фото: Инстаграм "Мисс Россия" Татьяны Котовой.Красавица-блондинка опубликовала серию откровенных фото. Фото: Инстаграм "Мисс Россия" Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова активно готовится к лету. На радость своим поклонникам она опубликовала в Инстаграм серию откровенных снимков, от которых многие так сразу и не смогли отвести взгляд. На одном из них Татьяна позирует в прозрачном халатике на голое тело, а на другом демонстрирует пышную грудь.

- Конечно, многим может не понравится такое откровенное фото, - сразу остудила она пыл завистников. - Мужчины вообще часто ревнивы и принципиальны в таком вопросе, когда дело касается их любимой девушки. Но я отношусь к этому, как к искусству.

kottovakottova
Очень важно свою энергию направлять в правильное русло.
25183 отметок «Нравится»151 комментариевInstagram

При этом, по словам красавицы, все не так просто, как кажется со стороны:

- Красиво и не пошло показать свое тело не так-то легко, как кажется. И женщина должна ухаживать за собой, и фотограф должен уметь делать правильные кадры. А между тем, тело - наш лучший друг, прислушиваемся к нему.

Далее сексапильная блондинка пожелала:

- Очень важно свою энергию направлять в правильное русло. Зачем ее тратить на беспокойства, когда можно использовать, чтобы творить, верить, доверять и расти. Используем свои силы правильно для необходимых результатов.

kottovakottova
Конечно многим может не понравится такое откровенное фото.
33241 отметок «Нравится»715 комментариевInstagram

Подписчики поддержали запал модели, осыпав ее комплиментами: «До чего же ты... прекрасна, самосовершенствование», «Идеал красоты и мудрости», «Шикарная женщина».

Но были и те, кто, похоже, понял ее слова превратно:

- Ну да, мы грудью проложим дорогу себе, - написал один из ее интернет-подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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