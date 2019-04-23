«Сандалики бы еще одел»: Хейтеры обсуждают семейное фото футболиста Тарасова
На странице футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова небывалый ажиотаж. Причина тому - милый семейный снимок в окружении дочки, собаки и третьей супруги из города Сальска Ростовской области. В окружении любимых спортсмен лежит на диване. Трогательное фото он подписал: «Семья» и дополнил сердечком.
Однако хейтеры не дают скучать спортсмену. Многие обратили внимание не то, во что он был одет: «А гольфы зачем? На утренник собрался?», «Чулки чьи?», «Сандалики бы еще одел».
На что знающие ответили: «Это компрессионное белье для спортсменов: некоторые позорятся, показывая свое невежество».
Досталось и Анастасии Тарасовой: интернет-стилисты также дали ей пару советов, заметив, что на странице мужа она не такая, как у себя в Инстаграм.
Но были и те, кто заступился за пару.
- Приятно смотреть на вас. Искренне не понимаю тех,кто пишет гадости, - написала одна из подписчиц футболиста.
ИСТОЧНИК KP.RU