«Сандалики бы еще одел»: Хейтеры обсуждают семейное фото футболиста Тарасова

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-23T16:18:32+03:00

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На странице футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова небывалый ажиотаж. Причина тому - милый семейный снимок в окружении дочки, собаки и третьей супруги из города Сальска Ростовской области. В окружении любимых спортсмен лежит на диване. Трогательное фото он подписал: «Семья» и дополнил сердечком.

Однако хейтеры не дают скучать спортсмену. Многие обратили внимание не то, во что он был одет: «А гольфы зачем? На утренник собрался?», «Чулки чьи?», «Сандалики бы еще одел».

tarasov23 Семья

На что знающие ответили: «Это компрессионное белье для спортсменов: некоторые позорятся, показывая свое невежество».

Досталось и Анастасии Тарасовой: интернет-стилисты также дали ей пару советов, заметив, что на странице мужа она не такая, как у себя в Инстаграм.

Но были и те, кто заступился за пару.

- Приятно смотреть на вас. Искренне не понимаю тех,кто пишет гадости, - написала одна из подписчиц футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU