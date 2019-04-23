В ванной и на каблуках: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам новый образ
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из города Ростова-на-Дону поделилась со своими подписчиками новостями.
- Еще вчера была между небом и землей. А сегодня на земле. На своей родной земле. С родными людьми. Все остальное не важно и не идет ни в какое сравнение, - подписала она снимок, на котором изображена в необычном месте.
Так, модель сидит верхом на ванной, при этом в джинсах, куртке и на каблуках.Поклонники решили поддержать тему и спросили у хозяйки Интернет-странички: «Валя, а где шампанское».
Но обворожительная блондинка рассказала, что теперь она будет не так активна в социальных сетях как раньше.
- Больше жизни, меньше фейка, - написала она. - Меньше здесь появляюсь, не судите строго. Занята реализацией планов.
Напомним, в свое время Валентина покорила поклонников тем, что вышла на сцену со сломанной ногой. Правда о том, что у нее была травма, модель уж узнала после конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU