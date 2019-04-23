2019-04-23T16:28:39+03:00
Общество

В ванной и на каблуках: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам новый образ

Подписчики оценили юмор модели
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики оценили юмор модели. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Подписчики оценили юмор модели. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из города Ростова-на-Дону поделилась со своими подписчиками новостями.

- Еще вчера была между небом и землей. А сегодня на земле. На своей родной земле. С родными людьми. Все остальное не важно и не идет ни в какое сравнение, - подписала она снимок, на котором изображена в необычном месте.

Так, модель сидит верхом на ванной, при этом в джинсах, куртке и на каблуках.Поклонники решили поддержать тему и спросили у хозяйки Интернет-странички: «Валя, а где шампанское».

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Ещё вчера была между небом и землёй.
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Но обворожительная блондинка рассказала, что теперь она будет не так активна в социальных сетях как раньше.

- Больше жизни, меньше фейка, - написала она. - Меньше здесь появляюсь, не судите строго. Занята реализацией планов.

Напомним, в свое время Валентина покорила поклонников тем, что вышла на сцену со сломанной ногой. Правда о том, что у нее была травма, модель уж узнала после конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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