2019-04-23T17:21:12+03:00
Авто

Соцсети: в Ростове-на-Дону "семерка" разогналась до 235 километров в час

Жители города не поверили в существование такого гонщика
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Эмиля Ростовского из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото Эмиля Ростовского из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото "письма счастья", которое пришло одному из водителей. Согласно снимку, камера видеофиксации нарушений "поймала" автомобиль ВАЗ-2107, который 5 марта 2019 года в 23:19 на улице Красноармейской разогнался до 235 километров в час при разрешенных 60-ти. Люди в комментариях не поверили в правдоподобность снимка. Одни пишут, что на такой скорости "семерка" просто развалится, другие указывают, что на обозначенной улице невозможно так разогнаться.

- Как ее на такой скорости еще камера зафиксировала, - удивилась ростовчанка Мадина Павлова.

- Мимо спортбайк пролетал просто, - предположил пользователь Сергей Айропетьян.

Комментаторы предположили, что это просто "фотошоп", и в ростовской полиции подтвердили данную теорию - это на самом деле был штраф за превышение скорости, но цифра на спидометре была куда более реальной.

Отметим, что максимум скорости, которую может развить данная модель, по версии различных автомобильных сайтов, - 180-185 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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