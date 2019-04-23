В Ростове-на-Дону стартовал южный этап автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-23T17:32:21+03:00

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В Ростове-на-Дону стартовал автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» в честь 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Официальная церемония прошла у памятника «Защитникам Отечества» на территории управления Южного округа Росгвардии.

- Цель автопробега - показать, что мы свято храним память о подвиге наших дедов и прадедов, которые подарили нам возможность жить в свободной и прекрасной стране, - подчеркнул начальник территориального органа Росгвардии Владимир Жигула.

Первыми пунктами автопробега стали мемориалы на местах ожесточенных боев 1941-1943 годов при обороне и освобождении Ростовской области. Участники - военнослужащие и сотрудники ведомства, ветераны войск правопорядка, активисты общественных организаций, воспитанники патриотических клубов - посетили мемориалы «Кумженская роща» и «Самбекские высоты».

Особым событием акции стала встреча у памятника участнику штурма Берлина Алексею Бересту, где офицеры Росгвардии торжественно передали сотрудникам музея Ростсельмаша (именно здесь после войны трудился знаменитый ростовчанин) копию Знамени Победы.

- Это репринтное воспроизведение подлинной реликвии – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, водруженного 1 мая 1945 года в Берлине над зданием поверженного рейхстага, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Что касается автопробега, то впереди более тысячи километров по дорогам юга России, на маршруте - Майкоп, Краснодар, Горячий Ключ, Новороссийск, Анапа, Керчь, Симферополь, Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU