В Ростове-на-Дону на Садовой разрешат останавливаться по выходным

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-23T18:02:52+03:00

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В Ростове-на-Дону на двух участках улицы Большая Садовая разрешили останавливаться, правда, исключительно в выходные дни.

- По инициативе Отдела ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону на участках улицы Большая Садовая от проспекта Кировского до улицы Чехова и от переулка Халтуринского до переулка Братскогос 20 апреля года совместно с существующими дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» были установлены таблички 8.5.2 «Рабочие дни», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, массовая установка запрещающих знаков стартовала еще в прошлом году (в преддверии проведения чемпионата мира по футболу), однако на реальную ситуацию в центре города практически не повлияло. Водители продолжают останавливаться и оставлять автомобили там, где это запрещено, ссылаясь на отсутствие парковок в центре донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU