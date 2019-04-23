Стоп-заявки в мобильном приложении «Мой брокер» от «БКС Брокер»

23 Апр 22:00 2019-04-23T18:16:58+03:00

Лучшие брокеры разрабатывают и совершенствуют современные мобильные приложения для инвестиций и трейдинга

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Для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки. Стоит отметить, что новые удобные функции в «Мой Брокер» основываются на потребностях клиентов.

«Функционал платформы постоянно улучшается, - рассказал Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС». - Реализованы опции тэйк профит – для автоматического завершения сделки при фиксации прибыли трейдера и стоп-лосс – для создания поручения на продажу акций при неблагоприятной динамике цен».

Сервис «Мой брокер» представляет собой площадку для инвестиций на бирже. Приложение отличает интуитивный интерфейс и линейка доступных инструментов. У клиентов «Компания БКС» есть возможность торговать акциями, облигациями, фьючерсами на сырье и индексы и валютными парами. В числе удобных функций приложения клиенты выделяют онлайн открытие счета, индивидуальную ленту новостей, анализ портфеля по составу и доходности и сервис «Инвестидеи», который при принятии решений о сделках используют 53 процента пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU