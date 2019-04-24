Ростов - Локомотив 24 апреля 2019: где смотреть матч 25-го тура РПЛ
Где смотреть матч 25-го тура РПЛ Ростов - Локомотив 24 апреля: прямую трансляцию поединка обеспечит платный телеканал "Матч Премьер". В соответствии с сеткой вещания, прямая трансляция запланирована на 18:55. Начало встречи на "Ростов-Арене" - в 19.00. Комментировать поединок будут Константин Генич и Роман Гутцайт.
Матч Ростов - Локомотив обслужит судейская бригада Виталия Мешкова из Дмитрова.
Шаттлы с "Ростов-Арены":
Болельщики смогут уехать после матча со стадиона на специальных автобусах - шаттлах - в период времени с 21:00 до 23:00.
Маршрут S1: отправление от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького.
Маршрут S2: отправление от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны в центр города до площади Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.
Матч первого круга:
19 октября 2018 года. Москва. Локомотив - Ростов - 2:1 (Миранчук, 26, Кверквелия, 60 - Ингасон, 27).
Турнирное положение команд:
Локомотив - 2 место, 43 очка.
Ростов - 7 место, 35 очков.
Статистика:
Ростов в домашних матчах: 5 побед, 5 ничьих, 2 поражения, мячи 11-5.
Локомотив в гостях: 6 побед, 2 ничьи, 4 поражения, мячи - 16-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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