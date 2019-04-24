Ростов - Локомотив 24 апреля 2019: где смотреть матч 25-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-24T10:39:12+03:00

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Где смотреть матч 25-го тура РПЛ Ростов - Локомотив 24 апреля: прямую трансляцию поединка обеспечит платный телеканал "Матч Премьер". В соответствии с сеткой вещания, прямая трансляция запланирована на 18:55. Начало встречи на "Ростов-Арене" - в 19.00. Комментировать поединок будут Константин Генич и Роман Гутцайт.

Матч Ростов - Локомотив обслужит судейская бригада Виталия Мешкова из Дмитрова.

Шаттлы с "Ростов-Арены":

Болельщики смогут уехать после матча со стадиона на специальных автобусах - шаттлах - в период времени с 21:00 до 23:00.

Маршрут S1: отправление от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького.

Маршрут S2: отправление от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны в центр города до площади Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.

Матч первого круга:

19 октября 2018 года. Москва. Локомотив - Ростов - 2:1 (Миранчук, 26, Кверквелия, 60 - Ингасон, 27).

Турнирное положение команд:

Локомотив - 2 место, 43 очка.

Ростов - 7 место, 35 очков.

Статистика:

Ростов в домашних матчах: 5 побед, 5 ничьих, 2 поражения, мячи 11-5.

Локомотив в гостях: 6 побед, 2 ничьи, 4 поражения, мячи - 16-11.

ИСТОЧНИК KP.RU