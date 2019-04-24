СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-24T10:36:33+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону на майские праздники 2019 будут выдавать пенсии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону на майские праздники 2019 будут выдавать пенсии

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Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии на майские праздники 2019. Об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России. График выдачи в Ростовской области уже известен.

- В соответствии с «Правилами выплаты пенсий…» доставка пенсии за выходные или праздничные дни может быть произведена досрочно в пределах текущего месяца, но не ранее чем за три дня до наступления даты получения установленной по графику пенсии, - рассказали там.

Тем, кто получает ее на дому, выплата майских пенсий начнется с 3 мая. Тоже касается и тех, кто получает через почту. А вот если через банк, то в мае деньги должны поступить на счета пенсионеров 8, 17 и 24 числа. Тогда же они и могут быть выплачены.

Если возникают какие-то вопросы, то просят звонить в районные отделения Пенсионного фонда, по телефону горячей линии, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон горячей линии: 8(863)306-10-20.

ИСТОЧНИК KP.RU