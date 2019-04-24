В гараже жителя Ростова-на- Дону нашли два килограмма гашиша и марихуаны

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-24T10:47:06+03:00

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В городе Ростове-на-Дону в поле зрения полицейских попал житель Ремонтненского района. Он был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, при мужчине был найден сверток с зеленовато-коричневым веществом.

Позже эксперты специализированной лаборатории подтвердили догадки правоохранителей - изъятое оказалось гашишем, общая масса свертка составила порядка ста граммов.

Кроме того, стражи порядка наведались и в гараж подозреваемого. В итоге, там они нашли упакованные свертки с зельем. В общей сложности было найдено два килограмма марихуаны и гашиша. Мужчина признался, что хранил все это добро для продажи.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. Теперь ему грозит крупный тюремный срок.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, просят звонить по номеру телефона 8 (863) 249-34-44 или писать на почту ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU