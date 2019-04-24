2019-04-24T10:56:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону запретили выгуливать собак на стадионах и детских площадках

Теперь за это грозит штраф до 1500 тысяч рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Не все барбосы, следует признать, ведут себя на прогулках адекватно.Не все барбосы, следует признать, ведут себя на прогулках адекватно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гордума приняла поправки в Правила содержания собак и кошек в Ростове-на-Дону, в соответствии с которыми теперь вообще запрещается выгул домашних животных в ряде мест, где раньше с ними можно было гулять на поводке.

Как пояснила зампред городской думы южной столицы Татьяна Георгиева, эти изменения связаны с приведением нормативного акта в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Итак, теперь выгул собак (и кошек, кстати, тоже) категорически запрещен и на детских площадках, и на стадионах, и на территориях школ, детсадов, больниц и поликлиник. В соответствии со статьей 4.1 областного закона «Об административных правонарушениях» хозяевам домашних животных за нарушение грозит штраф — от 100 до 1500 рублей.

Впрочем, не факт, что ситуация быстро изменится, и собачники перестанут отпускать своих барбосов во время прогулок по тем же паркам, где, как правило, всегда есть детские площадки, поскольку контролировать исполнение Правил содержания кошек и собак должна административная комиссия, а выписывать штрафы может и полиция, вот только будут ли эти структуры заниматься беготней за хозяевами собак, большой вопрос.

К слову, тем же нормативным актом установлено, что «выводить животных из жилых помещений, подъездов многоэтажных жилых домов, других изолированных территорий в общие дворы, на улицу допускается на коротком поводке», а в местах «массового скопления людей собаки в сопровождении владельца должны находиться на поводке и (или) в наморднике» и «спускать собаку с поводка можно в местах, разрешенных для свободного выгула, а при отсутствии площадок для выгула, это разрешается делать на пустырях, в малолюдных местах».

За нарушение и этих норм — тоже грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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