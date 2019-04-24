СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-24T10:57:09+03:00

Выясняем, где и когда отключат свет в Ростове-на-Дону 25 апреля 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда отключат свет в Ростове-на-Дону 25 апреля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 25 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, речь идет по большей части о домах и офисах, расположенных в центре города. Известно, что отключения плановые. Их цель — ревизия оборудования и ремонтные работы для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 25 апреля*

с 09:00 до 16:00:

- просп. Буденновский 3/3

- пер. Островского 99-105; ул. Тельмана 5-31; пер. Халтуринский 130/1, 150/68; ул. Лермонтовская 22-34, 55-57; ул. Красноармейская 11

- ул. Б. Садовая 100-110; ул. Социалистическая 125-133, 133Б, 128-134; ул. Чехова 36, 42-46, 27-29; ул. Петровская 13; пер. Крыловской 38, 40, 31-37.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Молодёжная 83, 80/29; ул. Российская 38А-48, 31-51; ул. 1-я Грамши 2-6; ул. 2-я Грамши 24-34, 27-35; ул. Хмельницкого 1-21, 2-22

- ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12-го декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40

ул. 7-я линия 65-87, 66-96; ул. 9-я линия 51-87, 68-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90

- ул. Комарова 10, 8/2; просп. Королёва 1, 1Б, 1Д, 1/5

- ул. Шаумяна 8-12, 11-13, 3-5; ул. Б. Садовая 20, 28, 30; пер. Братский 27, 30-34; ул. Серафимовича 11; ул. Социалистическая 23-25, 11-15, 16-22

- ул. Шаумяна 40-46, 23-27; ул. Островского 37-39 25.04.19 25.04.19 09=00

- ул. Серафимовича 15-23, 12-26; пер. Халтуринский 33-35, 28-32; ул. Социалистическая 24-36, 15-37; ул. Шаумяна 28-36, 15-17; ул. Шаумяна 36А; ул. Шаумяна 38; ул. Б. Садовая 32-44; ул. Б. Садовая 34А; ул. Б. Садовая 32/36

- ул. Красноаксайская 2-18; 1-я Улица 5-21, 8-22; 2-я Улица 2-14, 1-11 25.04.18

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Краматорская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU