2019-04-24T11:06:13+03:00
Общество

В Ростовской области задержали браконьера с уловом на сто тысяч рублей

О рыбаке кому следует сообщили местные жители
Ольга ГОПАЛО
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Улов на сто тысяч рублей и два года тюрьмы. Фото: УФСБ России по РО.Улов на сто тысяч рублей и два года тюрьмы. Фото: УФСБ России по РО.
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Два года грозит рыбаку-браконьеру, которого поймали пограничники. Известно, что инцидент произошел в населенном пункте Русская Слободка Неклиновского района Ростовской области. О чужаке кому надо сообщили местные жители. В итоге, как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по региону, у нарушителя изъято маломерное плавсредство типа «Касатка», а также сети, общая длина которых составила порядка ста метров. При нем был и улов - рыба таких пород, как карась, судак и пиленгас. Эксперты уже подсчитали, что предварительный ущерб водным биологическим ресурсам составил больше ста тысяч рублей.

Сообщается, что в отношении горе-рыбака было возбуждено сразу два дела, одно из которых - уголовное. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы. Речь идет о статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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