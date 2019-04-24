В Ростовской области задержали браконьера с уловом на сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-24T11:06:13+03:00

Улов на сто тысяч рублей и два года тюрьмы. Фото: УФСБ России по РО.

Изменить размер текста: A A

Два года грозит рыбаку-браконьеру, которого поймали пограничники. Известно, что инцидент произошел в населенном пункте Русская Слободка Неклиновского района Ростовской области. О чужаке кому надо сообщили местные жители. В итоге, как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по региону, у нарушителя изъято маломерное плавсредство типа «Касатка», а также сети, общая длина которых составила порядка ста метров. При нем был и улов - рыба таких пород, как карась, судак и пиленгас. Эксперты уже подсчитали, что предварительный ущерб водным биологическим ресурсам составил больше ста тысяч рублей.

Сообщается, что в отношении горе-рыбака было возбуждено сразу два дела, одно из которых - уголовное. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы. Речь идет о статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU