Голый мужик: в Ростове-на-Дону с крыши дома сняли обнаженного гражданина

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-24T11:35:13+03:00

Но перед этим его пришлось поуговаривать

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Поздно вечером, 24 апреля, в центре Ростова на улице Баумана произошел необычный инцидент. Голый неадекватный мужчина забрался на крышу двухэтажного дома и стал кричать оттуда прохожим свои нецензурные манифесты. Его "выступление" собрало под домом множество зевак и сотрудников экстренных служб, которые приехали спустить гражданина на землю. Некоторое время между "Карлсоном" и стражами порядка продолжался диалог, после чего его погрузили в скорую.

Видео с места происшествия выложено в соцсети. В комментариях ростовчане шутят, что наконец пришло тепло, и теперь можно выходить на улицу раздетым, правда, не доходя до таких крайностей.

Напомним, что утром того же дня на окраине города сняли мужчину, который спал на газовой трубе на высоте второго этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU