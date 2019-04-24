В Ростовской области открылся первый исправительный центр

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-24T14:50:59+03:00

Пока там работают два человека

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В Батайске при исправительной колонии №15 открыли первый в Ростовской области исправительный центр, где будут отбывать наказание осужденные, приговоренные к принудительным работам. В настоящее время в исправительном центре содержатся двое осужденных жителей Ростовской области.

- Он рассчитан на 40 лиц мужского пола, - рассказали в службе исполнения наказания Ростовской области. - Первые осужденные поступили в апреле, один из них - житель Шахты - переведен из исправительной колонии Мордовии, второй – житель Новочеркасска прибыл из аналогичного центра Республики Адыгея.

Напомним, законодательством предусмотрено, что осужденные к принудительным работам обязаны проживать на территории исправительного центра, а работать на территории муниципального образования, где он расположен.

В период отбывания наказания они трудоустраиваются на городских предприятиях, с которыми заключен договор (есть девять соглашений с различными предприятиями Батайска).

ИСТОЧНИК KP.RU