СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-25T11:07:47+03:00

В Ростове-на-Дону льготная стерилизация собак и кошек назначена на 25 апреля 2019. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове-на-Дону льготная стерилизация собак и кошек назначена на 25 апреля 2019

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Льготная стерилизация собак и кошек 2019 Ростов-на-Дону: акция проходит каждый месяц. В Ростовской области хозяева своих домашних питомцев могут сэкономить на льготной стерилизации. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, каждый месяц в регионе в некоторых клиниках (каких см. ниже) проводится день льготной стерилизации, когда можно получить скидку на эту услугу. В апреле он назначен на 25-е число.

Сообщается, что следующие дни льготных операций в Ростовской области - 30 мая, 27 июня и 25 июля 2019 года.

По словам специалистов, в будущем такие акции помогут сократить число беспризорных животных, кроме того они еще и помогают сохранить здоровье питомцев.

Напомним, в ветклинике Ростова-на-Дону хитрый енот выпустил из закрытого вольера подругу. Хвостатых подельников засняли на видео.

КОНКРЕТНО

Где можно сделать льготную стерилизацию 25 апреля

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 39, тел. (863) 222-33-68

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

ИСТОЧНИК KP.RU