В ВТБ запустили сервис пополнения карт сторонних банков

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-25T11:07:51+03:00

Клиенты могут внести наличные на свой счет через устройства самообслуживания в отделениях банка

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Уникальный, а главное удобный сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах первым запустил ВТБ.

Теперь клиенты абсолютно всех кредитных организаций страны смогут внести наличные на свой счет. Сделать это они могут через устройства самообслуживания в отделениях банка.

Как прокомментировал новшество руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек, главная цель нового проекта – обеспечить пользователям качественный сервис, который гарантирует практически мгновенное поступление средств. Поэтому в будущем его готовы будут сделать полностью бесплатным. И, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью, в настоящее время уже ведутся переговоры с другими банками.

Известно, что комиссия при внесении наличных для владельцев карт VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей), для карт «Мир» услуга предоставляется бесплатно.

Сейчас новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In. А это почти 6 700 устройств, из которых порядка половины обладают сервисом кеш-ресайклинга. Этот показатель планируется увеличить еще на 1 200 устройств уже до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU