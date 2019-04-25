ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-25T12:00:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с МСФО.

Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 6,1 млрд руб., по сравнению с 4,2 млрд за 2017 год.

Размер активов Банка увеличился до 504,3 млрд рублей, по сравнению с 496,3 млрд рублей на конец 2017 года.

Капитал Банка по итогам года вырос до 84,3 млрд рублей, по сравнению с 76,8 млрд рублей на конец 2017 года.

Чистые процентные доходы выросли на 26% и составили 23,3 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли более чем на 20% и составили 7,9 млрд руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU