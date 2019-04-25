Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал отставку сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-25T12:22:13+03:00

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В четверг, 25 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитывался перед депутатами об итогах своей работы в 2018-м году. В итоге, один из народных избранников задал вопрос о неожиданной оставке сити-менеджера донской столицы Виталия Кушнарева. О ней стало известно буквально на этой неделе.

- Не понятно, человек хотел передать концессию (речь идет о ЦГБ, - прим. автр.) и уходит с должности, - прямо спросил главу региона один из депутатов.

Об отставке Виталия Кушнарева стало известно на этой неделе. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Василий Юрьевич прокомментировал этот вопрос-высказывание так:

- Человек (речь о Виталии Кушнареве, - прим. Автр,) принял решение и он его принял. Я не буду рассказывать, что ему предшествовало, но решение принято. Человек ушел в отставку. А вот план (передачи в частные руки больницы) не зависит от ухода конкретного человека. С его уходом жизнь ведь не заканчивается, мы движемся дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU