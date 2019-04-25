В Ростове-на-Дону почтальон присвоила деньги инвалида

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-25T17:20:03+03:00

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Прокуратура Ростова-на-Дону сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении почтальона, которая работает в Железнодорожном районе. Согласно официальной версии, она присвоила деньги инвалида 2 группы.

Как выяснилось, мужчина долгое время получал выплаты, а затем поменял место жительство, а органы соцзащиты продолжали перечислять деньги в почтовое отделение.

- Указанные денежные суммы поступали почтальону, знавшей об убытии получателя, однако не принявшей мер к возврату денежных средств, - пояснили в прокуратуре Ростовской области. - За весь период перечислено более 59 тысяч рублей, которые почтальон присвоила и потратила на свои нужды.

Тревогу поднял инвалид, узнавший о перечислении денег. Он написал заявление в надзорное ведомство, попросив выяснить, кто получал средства. По материалам проверки в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

ОФИЦИАЛЬНО

«Материальный ущерб будет возмещен клиенту в полном объеме»

- В настоящее время службой безопасности предприятия проводится внутренняя проверка и оказывается максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании, - сообщили в УФПС Ростовской области. - В случае подтверждения факта присвоения денежных средств, материальный ущерб будет возмещен клиенту в полном объеме, а в отношении почтальона будет принято соответствующее решение.

В целях исключения подобных случаев принимаются необходимые меры по повышению профессиональных и деловых качеств почтовых сотрудников, работающих с денежными средствами, систематически проводятся внутренние проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU