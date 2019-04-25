2019-04-25T14:06:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за год отремонтируют 354 подъезда

Дополнительные деньги выделили из областного бюджета
Ольга ГОПАЛО
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Праздник наступит для жителей сразу 96 многоэтажек в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Праздник наступит для жителей сразу 96 многоэтажек в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Праздник наступит для жителей сразу 96 многоэтажек в Ростове-на-Дону. Как рассказали в администрации города, в них планируют отремонтировать 354 подъезда. Известно, что деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

При этом ремонт будет сделан без софинансирования местного бюджета и собственников помещений. В мэрии добавили, что цель - повышение комфорта и безопасности проживания жителей донской столицы в многоквартирных домах. А вот заказчиком работ выступит «Фонд капитального ремонта».

Напомним, в Ростове-на-Дону из подъезда многоэтажки сделали картинную галерею. Фото картин появились в социальных сетях. Красота да и только - пейзажи и цветы повсюду. Прямо глаз радуется. И никаких тебе надписей либо облезлых стен. А еще там же висит напутствие-напоминание в стихах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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