В Ростовской области донорами костного мозга согласились стать 1,5 тысячи жителей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-25T14:17:51+03:00

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Южный регистр доноров костного мозга начал работать на Дону примерно месяц назад. И за это время донорами костного мозга решили стать полторы тысячи жителей региона. А только за два последних дня к ним присоединились 120 врачей и медицинских сестер. Они приняли участие в акции, посвященной Национальному дню донора.

По словам главы донского минздрава Татьяны Быковской, это очень важно, поскольку в ближайшие годы планируется создание нового хирургического центра. Он будет функционировать на базе областной детской клинической больницы. Там будут проводиться, в том числе и операции по пересадке костного мозга.

К слову, войти в такую базу доноров может любой. Правда, для этого жителю региона должно быть от 18 лет, он должен быть не старше 45 лет, а также не иметь тяжелых хронических заболеваний. Кроме того, его вес должен быть не меньше 50 килограммов. Чтобы пройти процедуру, достаточно прийти в Областную станцию переливания крови, что на улице Ченцова. Там нужно будет заполнить анкету и сдать пять миллилитров крови для HLA-типирования.

КСТАТИ

Адреса всех пунктов приема доноров можно узнать по бесплатному телефону 8-800-234-30-35.

ИСТОЧНИК KP.RU