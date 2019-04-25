2019-04-25T14:31:53+03:00
Авто

Ноу-хау: ростовчанин пометил яму на дороге светящейся бутылкой

Водителей призывают ставить подобные "сигналы" на все ямы
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Бутылка со светодиодом в яме на дороге. Стоп-кадр из видео @taximen.travel, Instagram.Бутылка со светодиодом в яме на дороге. Стоп-кадр из видео @taximen.travel, Instagram.
Изменить размер текста:

Ростовский блогер-таксист Леонид Big L рассказал о мужчине, который оказал услугу всем водителям, двигающимся ночью по улице Белорусской. Местный житель Владимир поставил бутылку в коварную яму на проезжей части, да не простую, а со светодиодом. Таким образом, на дороге появился синий мигающий огонек, который указывает шоферам, где находится выбоина.

- Бутылка стоит, моргает, и человек сохранит себе колесо. Резина или диск будут целыми, - восхищается задумкой блогер. - Ее видно издалека. Владимиру большое водительское спасибо! Это настоящий человеческий поступок.

- Жалко людей просто. Они постоянно попадают в яму. Сколько колес было повреждено, вызывали милицию - реакции никакой, - рассказал Владимир. - И я решил таким способом хотя бы предупреждать людей, чтобы уменьшить "попадос" ростовчан. Бутылка, три батарейки и светодиод.

Блогер предложил каждому водителю сконструировать подобное устройство и "пометить" им хотя бы одну опасную яму. При этом Леонид призвал не красть святящиеся бутылки, так как они реально спасают машины.

Как сделать заметной яму на ночной дороге.Видео: Леонид Big L

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей
Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза
«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ
«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок
В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского
«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться
«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве
«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон
«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел
В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей
В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права
В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников
В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов