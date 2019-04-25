Ноу-хау: ростовчанин пометил яму на дороге светящейся бутылкой
Ростовский блогер-таксист Леонид Big L рассказал о мужчине, который оказал услугу всем водителям, двигающимся ночью по улице Белорусской. Местный житель Владимир поставил бутылку в коварную яму на проезжей части, да не простую, а со светодиодом. Таким образом, на дороге появился синий мигающий огонек, который указывает шоферам, где находится выбоина.
- Бутылка стоит, моргает, и человек сохранит себе колесо. Резина или диск будут целыми, - восхищается задумкой блогер. - Ее видно издалека. Владимиру большое водительское спасибо! Это настоящий человеческий поступок.
- Жалко людей просто. Они постоянно попадают в яму. Сколько колес было повреждено, вызывали милицию - реакции никакой, - рассказал Владимир. - И я решил таким способом хотя бы предупреждать людей, чтобы уменьшить "попадос" ростовчан. Бутылка, три батарейки и светодиод.
Блогер предложил каждому водителю сконструировать подобное устройство и "пометить" им хотя бы одну опасную яму. При этом Леонид призвал не красть святящиеся бутылки, так как они реально спасают машины.
Как сделать заметной яму на ночной дороге.Видео: Леонид Big L
ИСТОЧНИК KP.RU