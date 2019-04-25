2019-04-25T14:32:56+03:00
Общество

Парад Победы 2019 в Новочеркасске: больше тысячи человек и 35 единиц техники

Стало известно, что смогут увидеть зрители во время парада Победы 2019 в городе Новочеркасске
Ольга ГОПАЛО
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Стало известно, что смогут увидеть зрители во время парада Победы 2019 в городе Новочеркасске.Стало известно, что смогут увидеть зрители во время парада Победы 2019 в городе Новочеркасске.Фото: Алексей ФОКИН
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Парад Победы 2019 в Новочеркасске: больше тысячи человек и 35 единиц техники. Об этом сообщили в правительстве региона. В частности, в параде примут участие 1 212 человек. Среди них - военнослужащие, суворовцы, кадеты, казаки и юнармейцы. Кроме того, 132 человека будут в составе экипажей вооружения и военной техники.

- Впервые в механизированной колонне парада пройдут российские бронеавтомобили «Тигр» с пулеметным блоком дистанционного управления «Арбалет», - рассказали там. - «Арбалет» способен обнаружить цель на расстоянии до 2,5 тысячи метров при узком поле зрения. У комплекса имеется и прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознавания цели, удаленной на 1,5 тысячи метров, и пулемет «Корд» 12,7 миллиметра с боекомплектом до 450 выстрелов.

Кстати, генеральная репетиция парада в Новочеркасске, как и в Ростове-на-Дону состоится 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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