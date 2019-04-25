2019-04-25T15:58:25+03:00
Общество

«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел

Видео его выступления посмотрели почти 19 тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Выход передачи с его участием запланирован на среду, 27 марта. Фото: Инстаграм Эдуарда Кривенко.Выход передачи с его участием запланирован на среду, 27 марта. Фото: Инстаграм Эдуарда Кривенко.
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«Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко всерьез удивил своих поклонников. Самый красивый мужчина планеты - им ростовчанин стал несколько лет назад, запел. Видео выступления он опубликовал на своей странице в Инстаграм. И, надо сказать, исполнение Эдуарда, уже посмотрели почти девятнадцать тысяч раз.

Поклонники талантливого красавца сразу же стали писать в комментариях комплименты: «Хорошо поем, Эдуард», «Отлично», «Хороший голос», «Спортсмен, еще и поешь, да ты - огонь!» и «Талантливый человек талантлив во всем».

eduardkrivenko_officialeduardkrivenko_official
Эдуард Кривенко
379 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

Известно, что после конкурса красоты Эдуарда часто приглашали, в том числе и на столичные подиумы. Он был одной из любимых моделей-мужчин кутюрье Славы Зайцева. Также ростовчанин становился частым участником различных шоу, частенько захаживая и на эфиры к Андрею Малахову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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