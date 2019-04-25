2019-04-25T16:51:21+03:00
Общество

«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться

Многодетная мать день ото дня становится все совершеннее
ГОШЕВ Игорь
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Многодетная мать регулярно следит за своей фигурой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Многодетная мать регулярно следит за своей фигурой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Все, хватит худеть!» - с таким призывом обратился один из поклонников к «Миссис Россия» Полине Дибровой из Ростова-на-Дону после того, как она опубликовала на страничке своего Инстаграм очередное фото из спортзала.

- 11 тренировок в апреле дают и внутренний, и внешний результат. Тело стало другим. В пятницу контрольный замер, жду с нетерпением, - подписала она снимок, на котором позирует в коротеньком топике и обтягивающих лосинах.

polinadibrovapolinadibrova
11 тренировок дают и внутренний, и внешний результат
5756 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram

Надо сказать, Полина не просто титулованная красавица, она еще и мать троих детей. Но по ее фигуре никогда не скажешь о том, что у нее есть лишние килограммы - модель увлекается танцами, спортом, причем не только гимнастическими упражнениями, но и боксом.

И в этом ее активно поддерживают поклонники. Вот и под этой фотографией множество одобряющих комментариев: «В здоровом теле - здоровый дух!», «Вот молодец!», « Красавица!» и «Умница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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