На трассе «Дон» в Миллеровском районе Mercedes влетел под большегруз: погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-26T09:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 апреля, на трассе «Дон» в Миллеровском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, около шести утра 21-летний водитель Mercedes не заметил большегруз, который стоял на правой стороне. На скорости иномарка буквально влетела под МАЗ.

- В результате ДТП, до приезда скорой, на месте скончались два пассажира автомобиля Mercedes 1972 и 1973 годов рождений, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту аварии началась проверка.

Напомним, в марте под Сальском на достаточно свободной трассе лоб в лоб столкнулись "Лада" и Kia. Удар был такой силы, что машины разбросало по обочинам, сильнее всего пострадала иномарка, которую ради спасения людей прибывшим сотрудникам служб экстренного реагирования пришлось разрезать с помощью специального оборудования. Погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU