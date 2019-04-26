«Остров 10-22»: Одним из лучших вузов стал ЮФУ

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-26T13:59:23+03:00

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25 апреля завершился отбор университетских команд - участников образовательного интенсива «Остров 10-22». Это важное событие для сотен российских технологических проектов. Впервые «Остров» проходил минувшем году летом на острове Русский. А его участниками стали порядка тысячи ученых, студентов, изобретателей, инвесторов, предпринимателей и талантливых школьников.

На этот раз в итоговый список вошли команды ста вузов. А одним их лучших по результатам диагностики стал Южный федеральный университет. Сообщается, что отбор проводился с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, без вмешательства экспертов.

- При оценке вузовских команд учитывались несколько критериев, - рассказал генеральный директор «Университета 20.35» Василий Третьяков. - Наибольший вес имело соответствие команды вуза рекомендациям по структуре и по трекам развития участников. Оценивалась готовность вузов работать в экосистеме технологического развития: активность студентов и сотрудников вуза в экосистеме НТИ, заинтересованность в использовании ее сервисов и наличие внешней экспертизы в команде.

Кроме того, при рейтинговании были важны и дополнительные критерии: динамика численности студентов по техническим и ИТ-направлениям, активность в области инновационной деятельности, доля доходов от НИОКР и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками.

В этом году образовательный интенсив пройдет 10-22 июля в Сколковском институте науки и технологий Москвы. Его цель – создание и развитие команд региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU