Велодорожки в Ростове-на-Дону решено строить с помощью коммерсантов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-26T14:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону велодвижение решено развивать полностью за счёт коммерсантов. Еще в 2015 году гордума приняла решение об организации схемы велодорожек в городе общей протяженностью 25 километров. Сейчас департамент транспорта разработал их схемы и сообщил, что стоимость проекта составляет 165 миллионов рублей. Однако в бюджете средств на их создание не заложено.

Зато проектом заинтересовались предприниматели. Они готовы размещать в городе велопарковки со сдачей велосипедов в аренду. В счет этого власти намерены привлекать коммерсантов также к обустройству самих мест для катания. Начнется работа с улицы Пушкинской, где будет выделено место под "велотрассу" в рамках ремонта тротуаров.

Также депутаты предложили на будущее заложить в бюджет целевые средства на строительство велодорожек, а также обязать застройщиков включать велодорожки в проекты новых районов. Пообещали чиновники и советоваться с горожанами о том, какие схемы движения будут наиболее удобны.

ИСТОЧНИК KP.RU