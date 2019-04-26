«Игриво выглядете»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фривольное видео

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-26T15:23:55+03:00

Его уже посмотрели больше 114 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Похоже, «Мисс Россия» Татьяна Котова готовит очередную бомбу для своих поклонников. На этот раз красотка из Ростовской области опубликовала видео, на котором позирует для фотографа.

- Люблю, когда все удачно складывается и в поездке получается совмещать встречу с подругами, прогулки, работу и фотосессии! - подписала Татьяна ролик. - Всегда во время уличных съемок в Риме или другом городе, мы просим людей просто не останавливаться, просто проходить мимо и не попадать в кадр.

kottova Люблю, когда все удачно складывается

Однако бывают и уникальные личности.

- Они считают, что раз это общественное место и они имеют полное право смотреть и даже фотографировать тебя, - продолжила модель и певица.

Красотка пообещал жаркие фото, а пока поделилась видео, которое мгновенно оценили ее поклонники: «Отличный ролик с очаровательной девушкой в главной роли!», «Очень классно, игриво выглядите» и «Красивая... прямо Кармен». Видео с участием красавицы уже посмотрели 114 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU