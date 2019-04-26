«Игриво выглядете»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фривольное видео
Похоже, «Мисс Россия» Татьяна Котова готовит очередную бомбу для своих поклонников. На этот раз красотка из Ростовской области опубликовала видео, на котором позирует для фотографа.
- Люблю, когда все удачно складывается и в поездке получается совмещать встречу с подругами, прогулки, работу и фотосессии! - подписала Татьяна ролик. - Всегда во время уличных съемок в Риме или другом городе, мы просим людей просто не останавливаться, просто проходить мимо и не попадать в кадр.
Однако бывают и уникальные личности.
- Они считают, что раз это общественное место и они имеют полное право смотреть и даже фотографировать тебя, - продолжила модель и певица.
Красотка пообещал жаркие фото, а пока поделилась видео, которое мгновенно оценили ее поклонники: «Отличный ролик с очаровательной девушкой в главной роли!», «Очень классно, игриво выглядите» и «Красивая... прямо Кармен». Видео с участием красавицы уже посмотрели 114 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU