2019-04-26T15:34:00+03:00
Общество

Погода на выходные 27-28 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: пасмурно и тепло

Выясняем, какая погода ждет ростовчан на выходные 27-28апреля 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет ростовчан на выходные 27-28апреля 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет ростовчан на выходные 27-28апреля 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Погода на выходные 27-28 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: пасмурно и тепло. Известно, что в субботу, 27 апреля, в донской столице утро начнется с плюс 12 градусов тепла. Постепенно столбики уличных термометров будут расти вверх. И, как результат, ожидается от 20 до 25 градусов тепла. Ветра практически не будет.

А вот в последнее воскресенье апреля в дневные часы будет уже чуть похолоднее - от 21 до 24 градусов. При этом западный ветер усилится, а его скорость будет составлять до 11 метров в секунду. Такой же силы ветер продолжится и в начале следующей недели.

Если верить метеорологам, то дожи начнутся с вечера понедельника, 29 апреля, и, кстати, в майские праздники без них не обойдется. Правда, синоптики могут еще и передумать, так что ранбше времени расстраиваться не стоит. А еще, отправляясь на природу, стоит побеспокоится о том, как не стать жертвой клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2019: где и когда
Только с билетом и паспортом: На главном вокзале Ростова-на-Дону изменился пропуск к перрону
«Игриво выглядете»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фривольное видео
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение по пяти улицам
Владимир Сакеллариус вновь покидает пост замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ
Велодорожки в Ростове-на-Дону решено строить с помощью коммерсантов
«Остров 10-22»: Одним из лучших вузов стал ЮФУ
Жители центра Ростова-на-Дону жалуются на сильный запах канализации
Ростовская АЭС получила престижную премию ATOMEXPO AWARDS в номинации «Лучший старт»
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
27 апреля в Ростове-на-Дону парадом судов отметят 370-летие пожарной службы
В Ростове-на-Дону вторую в этом году тройню выписали из перинатального центра
На трассе «Дон» в Миллеровском районе Mercedes влетел под большегруз: погибли два человека
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей
Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза
«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ
«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок
В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского
«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться
«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве
«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон
«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел
В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей
В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права
В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников
В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов