СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-26T15:34:00+03:00

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Погода на выходные 27-28 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: пасмурно и тепло. Известно, что в субботу, 27 апреля, в донской столице утро начнется с плюс 12 градусов тепла. Постепенно столбики уличных термометров будут расти вверх. И, как результат, ожидается от 20 до 25 градусов тепла. Ветра практически не будет.

А вот в последнее воскресенье апреля в дневные часы будет уже чуть похолоднее - от 21 до 24 градусов. При этом западный ветер усилится, а его скорость будет составлять до 11 метров в секунду. Такой же силы ветер продолжится и в начале следующей недели.

Если верить метеорологам, то дожи начнутся с вечера понедельника, 29 апреля, и, кстати, в майские праздники без них не обойдется. Правда, синоптики могут еще и передумать, так что ранбше времени расстраиваться не стоит. А еще, отправляясь на природу, стоит побеспокоится о том, как не стать жертвой клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU