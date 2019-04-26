СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-26T16:08:47+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 29 апреля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2019: где и когда. Известно, что десятки улиц останутся на несколько часов без электричества в донской столице. Причина - плановые отключения.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 09:00 до 12:00:

бул. Комарова 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3

с 09:00 до 15:00:

- ул. Нансена 78-94; ул. Подтёлкова 4-18, 1-11; ул. Ушакова; пер. Сибирский; пер. Винницкий

- ул. Нансена 2-80; пер. Долевой 2-42, 1-15; ул. Павленко 2-32, 1-33; пер. Коломенский 2-10, 1-9; ул. Ф. Зявкина 2-40, 1-33; пер. Несветайский 2-10, 1-11; ул. 8-го марта 2-24, 1-25; ул. Пирамидная 53-79, 48-72; ул. Смотровая 39-57, 34-48; ул. Курганная 61-115, 62-86; пер. Проектируемый 1-7; пер. Устойчивый 2-8, 1-13; ул. Подтёлкова 1-21, 2-16; пер. Джамбульский 2-18, 1-15; пер. Грушевский 2-10, 1-11; ул. Окраинская 1-13, 2-12; ул. Пермская 41, 45; пер. Бурятский 2-10, 1-15

с 09:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 69/1, 69/7, 69/8, 69/9, 73/12, 73/13, 73/14

с 09:00 до 17:00:

- ул. Урожайная 2, 4/82; просп. Шолохова 173; ул. Новолесная 4/1, 4/2, 5

с 10:00 до 17:00:

- Пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Шеболдаева; ул. Волоколамская 1/99, 1Б, 4, 8, 8А, 97, 97/2; пер. Технологический; пер. Экскаваторный; пер. Курильский

с 13:00 до 17:00:

- 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU