В Новочеркасске 20-летний хулиган напал на прохожую и отобрал у нее сумку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-26T16:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске под следствием оказался 20-летний местный житель, которого считают причастным к грабежу. Как сообщили в правоохранительных органах, к ним обратилась женщина, которая попросила о помощи. По ее словам, когда она шла по улице, к ней подошел незнакомый молодой человек, ударил и отобрал сумку.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу 20-летнего местного жителя, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В похищенной сумке подозреваемый обнаружил 60 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело, если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. А пока, на время расследования, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU