2019-04-27T09:12:54+03:00
Общество

УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу

Банк предлагает множество кредитных продуктов для малого бизнеса
Иван БОГОЛЮБОВ
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Банк предлагает множество кредитных продуктов для малого бизнеса. Фото: Банк УРАЛСИББанк предлагает множество кредитных продуктов для малого бизнеса. Фото: Банк УРАЛСИБ
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УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1 января 2019 года. Рейтинг составило агентство «Эксперт РА».

На начало текущего года данный показатель у банка составил более 32 миллиардов рублей. Всего по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

- Мы активно развиваем направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса, - отметили в пресс-службе.

Речь идет о целой линейке продуктов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг.

Добавим, что в октябре прошлого года был запущен новый Интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Уже два года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который помогает начинающим и опытным предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего дела.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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