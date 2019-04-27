2019-04-27T10:30:06+03:00
Общество

Угнал «копейку» и въехал в забор: В Ростовской области задержали пьяного автолюбителя

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело.В отношении мужчины возбудили уголовное дело.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию Шолоховского района Ростовской области обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то украл его машину марки ВАЗ 2101, она была припаркована во дворе дома.

Как рассказали в донском главке, ориентировки с приметами «копейки» были переданы всем патрульным машинам. В итоге, долго искать не пришлось - искомая машина успела попасть в дорожно-транспортное происшествие. Как оказалось, за рулем легковушки отечественного производства находился 45-летний мужчина. Позже стражи порядка выяснят, что он уже имеет судимость за плечами. Вдобавок, от нарушителя сильно разило алкоголем.

- Задержанный рассказал, что увидел в чужом дворе машину с открытой дверью и украл ее, - добавили в ведомстве. - Однако водитель не справился с управлением и въехал в забор, и был задержан на месте.

Известно, что в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он находится под подпиской о невыезде и ему грозит новый срок. А авто уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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