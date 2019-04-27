СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-27T12:30:51+03:00

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Работа МРЭО на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда будут открыты отделения. Об этом рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Так, известно, что все отделения за исключением того, что находится в Ростове-на-Дону на улице 50 лет РСМ, не будут работать практически все майские праздники. Не приемные дни там объявлены с 1 по 3, а также 5-6, с 9 по 10 и 12 мая 2019 года.

В другие дни первой половины месяца: 4 и 11 мая отделения будут открыты с 08:00 до 17:00 часов, а 7- 8 мая 2019 года с 08:00 до 18:00.

Что касается отделения с дислокацией в городе Ростове-на-Дону (улица 50 лет РСМ, 150), то там оказание государственных услуг будет проходить так: 5 и 12 мая с 08:00 до 17:00 часов, а 6,7,8 мая с 08:00 до 18:00 часов. Не приемные дни - 1,2,3,4,9,10,11 мая.

Напомним, майские праздники в Ростове-на-Дону 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU