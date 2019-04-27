В Ростове-на-Дону французский художник создаст фреску на фасаде здания в центре города

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-27T13:13:38+03:00

Следить за его творчеством горожане и гости города смогут в режиме реального времени. Фото мэрия Ростова-на-Дону.

Следить за его творчеством горожане и гости города смогут в режиме реального времени

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В Ростове-на-Дону на одно красивое здание станет больше. Как рассказали в мэрии города, стрит-арт художник из Франции Антуан Мартине создаст фреску на фасаде дома, что на улице Пушкинской. Там расположен один из вузов.

Ожидается, что он будет рисовать картину «Древо знаний». Причем горожане смогут наблюдать за процессом создания картины в режиме реального времени. На все про все у художника несколько дней. Он должен будет начать работу 23 апреля, а закончить 28 числа того же месяца.

Художества будут проходить в рамках проекта по развитию культуры и искусства в городском пространстве.

Говорят, что Антуан Мартине начал увлекаться граффити еще в школе. Из под его кисти вышли гигантские фрески для культурного центра в Ренне, а также этикетки для винных бутылок, обложки для виниловых пластинок и афиши.

ИСТОЧНИК KP.RU