2019-04-27T13:38:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону фонтаны заработают с 1 мая

Сейчас устанавливаются насосы и форсунки, проверяется электрооборудование
Ольга ГОПАЛО
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Уже совсем скоро глаз горожан и жителей Ростова-на-Дону будут радовать фонтаны.Уже совсем скоро глаз горожан и жителей Ростова-на-Дону будут радовать фонтаны.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Уже совсем скоро глаз горожан и жителей донской столицы будут радовать фонтаны. Об этом сообщил в мэрии города Ростова-на-Дону. Так, по плану они должны заработать с 1 мая.

Известно, что до 30 апреля 2019 года проводят их расконсервацию. В частности, чаши фонтанов очищают от мусора и грязи. Также там устанавливают насосы и форсунки, проверяют электрооборудование, а также давление в технологических системах.

Кроме того, по каждому фонтану проводят регулировку водной картины. А еще специалисты городского Управление благоустройства и лесного хозяйства при необходимости проводят отделочные работы.

Напомним, Ростове-на-Дону приготовлена обширная программа на майские праздники. Чем удивить гостей, найдут в каждом парке города. Кстати, мы выяснили, какую погоду обещают синоптики на майские праздники в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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