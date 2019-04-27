2019-04-27T13:49:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина взял в аренду иномарку Kia Rio и продал

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Ольга ГОПАЛО
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За авто он выручил около 700 тысяч рублей.За авто он выручил около 700 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой злоумышленника. Так, по его словам, он передал в аренду автомобиль марки Kia Rio, однако второй участник сделки резко перестал выходить на связь.

Стражам порядка не составило труда отыскать подозреваемого. Как рассказали в донском главке, им оказался 45-летний мужчина. Тот не стал отпираться и честно признался полицейским, что продал арендованный автомобиль. За него он выручил около 700 тысяч рублей. При этом прибыль он уже успел потратить.

Теперь в отношении предприимчивого арендатора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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