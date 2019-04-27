Салют и фейерверк на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов
Салют на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов. Известно, что артиллерийские расчеты произведут залпы 9 мая в 22:00 по местному времени.
Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, салют проведут тридцатью холостыми залпами с темпом в 30 секунд. При этом разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Всего же за это время ожидаетсят более 350 фейерверочных и 180 холостых артиллерийских выстрелов в микрорайоне «Суворовский» Ростова-на-Дону.
- Для проведения салюта привлекается более 30 военнослужащих, будет задействовано восемь артиллерийских орудий и комплексов, в том числе 122-мм гаубица Д-30, а также 105 и 125-мм фейерверочные комплексы 2А85, - говорят военные.
Жители города смогут увидеть в общей сложности девять видов праздничных салютов «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой.
Кстати, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, дает возможность проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и его красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска создают в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой или этажностью разрывов.
ИСТОЧНИК KP.RU