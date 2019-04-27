2019-04-27T14:42:05+03:00
Общество

Салют и фейерверк на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов

Выясняем все про салют и фейерверк в Ростове-на-Дону на 9 Мая 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем все про салют и фейерверк в Ростове-на-Дону на 9 Мая 2019.Выясняем все про салют и фейерверк в Ростове-на-Дону на 9 Мая 2019.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Салют на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов. Известно, что артиллерийские расчеты произведут залпы 9 мая в 22:00 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, салют проведут тридцатью холостыми залпами с темпом в 30 секунд. При этом разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Всего же за это время ожидаетсят более 350 фейерверочных и 180 холостых артиллерийских выстрелов в микрорайоне «Суворовский» Ростова-на-Дону.

- Для проведения салюта привлекается более 30 военнослужащих, будет задействовано восемь артиллерийских орудий и комплексов, в том числе 122-мм гаубица Д-30, а также 105 и 125-мм фейерверочные комплексы 2А85, - говорят военные.

Жители города смогут увидеть в общей сложности девять видов праздничных салютов «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой.

Кстати, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, дает возможность проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и его красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска создают в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой или этажностью разрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мужчина взял в аренду иномарку Kia Rio и продал
В Ростове-на-Дону фонтаны заработают с 1 мая
В Ростове-на-Дону французский художник создаст фреску на фасаде здания в центре города
Работа МРЭО на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда будут открыты
Угнал «копейку» и въехал в забор: В Ростовской области задержали пьяного автолюбителя
УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу
Рэпер Баста похвастался тремя миллионами подписчиков в Инстаграм
В Новочеркасске 20-летний хулиган напал на прохожую и отобрал у нее сумку
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова станцевала на пляже в откровенном купальнике
«А как же блондинка?»: Известная пловчиха Юлия Ефимова перекрасилась в брюнетку
Центр Ростова-на-Дону остался без воды из-за коммунальной аварии
В Ростовской области ВПР сдали свыше 160 тысяч школьников
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2019: где и когда
Только с билетом и паспортом: На главном вокзале Ростова-на-Дону изменился пропуск к перрону
Погода на выходные 27-28 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: пасмурно и тепло
«Игриво выглядете»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фривольное видео
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение по пяти улицам
Владимир Сакеллариус вновь покидает пост замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ
Велодорожки в Ростове-на-Дону решено строить с помощью коммерсантов
«Остров 10-22»: Одним из лучших вузов стал ЮФУ
Жители центра Ростова-на-Дону жалуются на сильный запах канализации