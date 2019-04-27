Салют и фейерверк на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-27T14:42:05+03:00

Выясняем все про салют и фейерверк в Ростове-на-Дону на 9 Мая 2019. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Выясняем все про салют и фейерверк в Ростове-на-Дону на 9 Мая 2019

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Салют на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов. Известно, что артиллерийские расчеты произведут залпы 9 мая в 22:00 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, салют проведут тридцатью холостыми залпами с темпом в 30 секунд. При этом разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Всего же за это время ожидаетсят более 350 фейерверочных и 180 холостых артиллерийских выстрелов в микрорайоне «Суворовский» Ростова-на-Дону.

- Для проведения салюта привлекается более 30 военнослужащих, будет задействовано восемь артиллерийских орудий и комплексов, в том числе 122-мм гаубица Д-30, а также 105 и 125-мм фейерверочные комплексы 2А85, - говорят военные.

Жители города смогут увидеть в общей сложности девять видов праздничных салютов «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой.

Кстати, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, дает возможность проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и его красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска создают в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой или этажностью разрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU