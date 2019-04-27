СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-27T18:21:15+03:00

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Благодатный огонь 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. В воскресенье, 28 марта, главный праздник верующих христиан - Пасха. Известно, что в этот день будут раздавать Благодатный огонь. Так, на Дон он прибудет в Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. Там из святой лампады его раздадут всем желающим. Поэтому, тем, кто хочет получить святыню, стоит приехать за 30 километров от донской столицы к 16:00.

А вот в субботу, 27 апреля, в 23:00 в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы начнется вечерняя служба, на которой будет присутствовать митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В 24:00 ожидается пасхальный Крестный ход, который перейдет в Божественную литургию. Сама литургия продлится до двух часов ночи.

Точное расписание праздничных богослужений лучше узнавать на сайте конкретного храма, но известно, что пасхальные куличи будут святить все выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU