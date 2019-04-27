2019-04-27T18:19:36+03:00
Общество

Строительство парка в Старочеркасской завершат в следующем году

Там появится много зелени, лавочек и концертная площадка
Ольга ГОПАЛО
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В парке появится много зелени, лавочек и концертная площадка. Фото: Правительство РО.В парке появится много зелени, лавочек и концертная площадка. Фото: Правительство РО.
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Строительство парка в станице Старочеркасской должны завершить в следующем году. Об этом озвучил глава региона во время своей поездки в Аксайский район, а еще поручил подготовить предложения по обновлению покрытия Соборной площади.

Известно, что парк хотят разбить на нескольких гектарах. Там должны появиться лавочки, а также много зелени - деревья, кустарники, цветы.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, согласно плану развития Старочеркасской, на въезде в поселение разбиты две парковые территории – на четыре и шесть гектаров. Между ними должна располагаться открытая концертная площадка, рассчитанная на пять тысяч зрителей. Уже сейчас там выполнено освещение, уложены плиткой дорожки, установлены системы автополива, зеленеют деревья, есть цветы и скамейки, а также обустраиваются зоны питания со столами, скамейками и навесом.

Известно, что до конца этого года должны оборудовать детскую и спортивную площадки, установить качели и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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