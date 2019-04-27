В Таганроге заядлый рыбак похитил палатку у друга, пока тот лежал в больнице

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-27T18:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Таганроге полицейские раскрыли преступление, о котором им стало известно от местного жителя. Мужчина пришел в отдел полиции с заявлением о краже. По его словам, кто-то похитил из его квартиры палатку. Стоимость пропажи хозяин имущества оценил в сто тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, под подозрением оказался знакомый потерпевшего. 40-летний мужчина уже был судим за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Оказалось, что пока хозяин недвижимости лежал в больнице, тот забрал из его квартиры палатку.

В итоге, злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU