В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке на Западном погибли женщина с ребенком

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-27T19:14:18+03:00

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Страшная трагедия произошла в субботу, 27 апреля, в городе Ростове-на-Дону. На пульт единой диспетчерской службы поступил звонок о возгорании в многоэтажке в одном из спальных микрорайонов города - Западном жилом массиве. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Еременко.

- ЧП произошло в десятиэтажном доме в одной из квартир, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Из многоэтажки были эвакуированы 30 жильцов. На месте работали несколько спецмашин. Только к 18:05 удалось локализовать возгорание. Общая площадь распространения огня составила 40 квадратных метров.

Уже известно о том, что в огне погибли двое. Это молодая 32-летняя женщина и двухлетний ребенок. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать их смерть.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой будут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU