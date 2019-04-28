В Ростове-на-Дону разыскивают повторно сбежавшую из дома 13-летнюю Софью Грудий

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-28T09:13:20+03:00

Софья Грудий уже неделю не выходит на связь с родственниками. Фото: ПСО "Дон".

До нынешнего ухода в «поисках приключений» девочку уже объявляли в розыск полтора месяца назад

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В Ростовской области волонтеры и полиция разыскивают 13-летнюю Софью Грудий, которая объявлена в розыск как «без вести пропавшая».

Школьница из южной столицы не выходит на связь уже неделю — с тех пор, как в минувшее воскресенье, 21 апреля, около четырех часов дня ушла в неизвестном направлении из родного дома на ул. 1-й Краснодарской. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Дон».

Родственники полагают, что она могла направиться в Шахты или Аксай.

Не исключено также, что девочка бродит по торговым центрам, поэтому охрану этих комплексов просят проявить бдительность: дело в том, что полтора месяца назад Софья уже уходила из дома, ее не было три дня, и, по некоторым данным, именно бдительность сотрудников одного из ТЦ помогла ее найти.

Девочка выглядит на свой возраст — на вид ей 13-15 лет, рост - 150-160 см, телосложение худощавое, волосы прямые короткие темно-русые.

В момент ухода была одета бежевую куртку поверх полосатой водолазки и черные спортивные штаны. На ногах — черные кроссовки.

ВНИМАНИЕ

Всех, кто видел Софью или знает об ее местонахождении, просят сообщить по телефонам полиции 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU