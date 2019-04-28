2019-04-28T09:51:25+03:00
Происшествия

В Ростовской области иномарка врезалась в мемориал: 19-летний студент-пассажир погиб, его девушка в больнице

Водитель Mitsubishi Lancer выжил и тоже госпитализирован
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
От машины, в которой ехал Александр, осталась груда металла. Фото: ВК, "Подслушано мкр. Лиховской"/оф. группа техникума.От машины, в которой ехал Александр, осталась груда металла. Фото: ВК, "Подслушано мкр. Лиховской"/оф. группа техникума.
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло в субботу, 27 апреля, в пригороде Каменска-Шахтинского — пос. Лиховском.

- По предварительным данным, 25-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, врезался с мемориал, - сообщили в ГИБДД. - 19-летний пассажир иномарки погиб, еще двое, сам водитель и 19-летняя пассажирка, госпитализированы с травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Судя по всему, машина мчалась на очень большой скорости (рассказывают, что стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч) — и не удивительно, что тот, кто сидел за рулем, не сумел вовремя ни затормозить, ни вывернуть руль на Т-образном перекрестке: от иномарки осталась фактически лишь груда металла, от памятник - просто камни.

Известно, что погибший Александр Самсонов был студентом Каменского техникума строительства и автосервиса.

- Все мы знаем Сашу как руководителя хореографического ансамбля нашего техникума, очень доброго, жизнерадостного и ответственного человека, - отметили в учебном заведении. - Александр - гордость нашего техникума. Похороны состояться 30 апреля в мкр. Лиховском. Техникумом будет предоставлен транспорт для студентов,желающих попрощаться с Сашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Отписывайтесь, мне ворчуны не нужны!» - Анастасия Костенко ответила подписчикам, раскритиковавшим ее новое фото с дочерью
Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за порыва водовода
«Может, Каа на охоту вышел»: в центре Ростова-на-Дону выгуливали 5-метрового питона
В Ростове-на-Дону разыскивают повторно сбежавшую из дома 13-летнюю Софью Грудий
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке на Западном погибли женщина с ребенком
В Ростове-на-Дону на улице Станиславского провалился асфальт
В Таганроге заядлый рыбак похитил палатку у друга, пока тот лежал в больнице
Строительство парка в Старочеркасской завершат в следующем году
Благодатный огонь 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Салют и фейерверк на День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: когда, где и сколько залпов
В Ростове-на-Дону мужчина взял в аренду иномарку Kia Rio и продал