В Ростовской области иномарка врезалась в мемориал: 19-летний студент-пассажир погиб, его девушка в больнице

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-28T09:51:25+03:00

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Страшное ДТП произошло в субботу, 27 апреля, в пригороде Каменска-Шахтинского — пос. Лиховском.

- По предварительным данным, 25-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, врезался с мемориал, - сообщили в ГИБДД. - 19-летний пассажир иномарки погиб, еще двое, сам водитель и 19-летняя пассажирка, госпитализированы с травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Судя по всему, машина мчалась на очень большой скорости (рассказывают, что стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч) — и не удивительно, что тот, кто сидел за рулем, не сумел вовремя ни затормозить, ни вывернуть руль на Т-образном перекрестке: от иномарки осталась фактически лишь груда металла, от памятник - просто камни.

Известно, что погибший Александр Самсонов был студентом Каменского техникума строительства и автосервиса.

- Все мы знаем Сашу как руководителя хореографического ансамбля нашего техникума, очень доброго, жизнерадостного и ответственного человека, - отметили в учебном заведении. - Александр - гордость нашего техникума. Похороны состояться 30 апреля в мкр. Лиховском. Техникумом будет предоставлен транспорт для студентов,желающих попрощаться с Сашей.

ИСТОЧНИК KP.RU