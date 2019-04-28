В Ростовской области иномарка врезалась в мемориал: 19-летний студент-пассажир погиб, его девушка в больнице
Страшное ДТП произошло в субботу, 27 апреля, в пригороде Каменска-Шахтинского — пос. Лиховском.
- По предварительным данным, 25-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, врезался с мемориал, - сообщили в ГИБДД. - 19-летний пассажир иномарки погиб, еще двое, сам водитель и 19-летняя пассажирка, госпитализированы с травмами. По факту случившегося проводится проверка.
Судя по всему, машина мчалась на очень большой скорости (рассказывают, что стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч) — и не удивительно, что тот, кто сидел за рулем, не сумел вовремя ни затормозить, ни вывернуть руль на Т-образном перекрестке: от иномарки осталась фактически лишь груда металла, от памятник - просто камни.
Известно, что погибший Александр Самсонов был студентом Каменского техникума строительства и автосервиса.
- Все мы знаем Сашу как руководителя хореографического ансамбля нашего техникума, очень доброго, жизнерадостного и ответственного человека, - отметили в учебном заведении. - Александр - гордость нашего техникума. Похороны состояться 30 апреля в мкр. Лиховском. Техникумом будет предоставлен транспорт для студентов,желающих попрощаться с Сашей.
ИСТОЧНИК KP.RU