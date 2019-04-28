2019-04-28T13:15:10+03:00
Происшествия

Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за порыва водовода

Прогнозов по срокам возобновления водоснабжения пока нет
Александр СТЕПАНОВ
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На месте работает бригада водоканала. Фото: rostov-gorod.ruНа месте работает бригада водоканала. Фото: rostov-gorod.ru
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Авария на Северном водоводе, где произошел порыв 1000-миллиметровой трубы, стала причиной отключения водоснабжения в части Октябрьского и Советского районов южной столицы.

- ЧП произошло в садоводческом товариществе «Вираж» на ул. 5-й Форматной, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии. - В связи с этим с трех часов дня субботы, 27 апреля, не подается вода потребителям в пос. Ленинаван и садоводческое товарищество «Изумруд», а водоснабжение в п. Каратаево будет подаваться со сниженным давлением.

Прогнозов относительно сроков завершения ремонтных работ и возобновления подачи воды в дома ростовчан в горадминистрации не дали, отметив, что на месте аварии работает бригада городского водоканала в составе восьми человек и четырех единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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